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Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за сутки

За весь июль из-за аномальной жары, пришедшей из Европы, ледяной щит острова потерял 197 миллиардов тонн льда при прогнозах в 60−70 миллиардов тонн, а за сутки (31 июля) - 11 миллиардов тонн льда. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на CNN.

Обычно таяние ледников Гренландии начинается в конце мая, но в этом году это случилось в начале месяца. Ученые также отмечают, что в ряде областей Гренландии температура поднялась выше нуля (2,7 °С), что нетипично для этих районов. При этом количество воды, которое стекает с острова в океан, спровоцировало подъем его уровня за месяц на полмиллиметра.

Ученые объясняют таяние аномальной жарой в Европе, которая достигла и Арктики. В дальнейшем это может спровоцировать одно из крупнейших таяний льдов в Гренландии с 1950 года, с момента начала наблюдений.

Как отметила ученый-климатолог из Датского метеорологического института Рут Моттрам, теплая погода в Гренландии сохранится в течение следующих нескольких дней, возможно, дольше. Сезон таяния обычно длится до конца августа, поэтому ледяной покров продолжит сокращаться.

82% поверхности Гренландии покрыто льдом. Ее ледяной щит ― второй по величине в мире после Антарктики. Эти две ледяные массы в совокупности удерживают достаточно замерзшей воды, чтобы поднять глобальный средний уровень моря на 65 метров, если они растают.

С конца июня в Европе установилась аномальная жара — это лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Столбики термометров показывали свыше 40 градусов во Франции, Бельгии, Германии, Нидерландах и других странах.