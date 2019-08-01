В России и мире

Продажи дневников в России выросли на 797%

В Интернет-магазинах резко возросла активность покупателей в преддверии школьного сезона. Как пишут «Известия» со ссылкой на РБК и российского онлайн-ретейлера Wildberries, в июле и августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается прирост продаж товаров для школы более чем на 300%.

Так, наибольшую динамику роста показывают продажи дневников (+797%), рюкзаков (+483%) и тетрадей (+471%). Также выросли объемы реализации ручек (444%), канцелярских наборов (348%), пеналов (202%) и карандашей (216%).

Эксперты отмечают, что ажиотаж на покупку школьных принадлежностей является традиционным для августа, однако в этом году наблюдается большой рост продаж именно в интернет-магазинах.

Кроме того, динамика в 2018 году по сравнению с 2017-м была гораздо ниже. Так, на 206% выросли объемы реализации ранцев, на 175% — пеналов, на 120% — канцелярских наборов.