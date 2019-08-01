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В России и мире

В российской крепости нашли 1700 бомб

17.08.2019 18:29|ПсковКомментариев: 0

В крепости города Керчь (Республика Крым) во время работ по разминированию обнаружили склад боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

На складе времен Великой Отечественной войны находилось 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 килограмма каждая, а также одна 100-килограммовая фугасная авиабомба.

Отмечается, что боеприпасы благополучно извлекли и передали сотрудникам Специального морского отряда МЧС по Крыму, которые вывезли бомбы на особый полигон и там уничтожили, пишет «Лента.ру».

Теги: #МЧС #взрывоопасные предметы
Источник: Псковская Лента Новостей
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