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В России восстановили возможности стратегической и дальней авиации - Минобороны

Россия восстановила возможности стратегической и дальней авиации, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Мы восстановили то, что было. Да, у нас появились сегодня такие возможности, да, наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда летала когда-то», - заявил он в интервью телеканалу «Россия-24», комментируя полет Ту-160 в аэропорт Анадырь вблизи морских границ с США.

Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия такими полетами не пытается «задирать» США и другие страны.

«Мы начали выполнять плановые полеты. Насчет задирания: во-первых, они знают, что мы летим, это естественно и понятно. Это всё у нас в планах на начало года - все эти полеты», - сказал министр.

«Это нормальная плановая работа, как вы представляете себе - задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами?», - отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны России сообщил, что полеты таких самолетов проходят очень активно.

Как рассказал Сергей Шойгу, «за последние две недели Ту-160 слетали дважды, кроме них еще Ту-95 летали и не только на Америку, но и над Норвежским и Баренцевым морем, над нейтральными водами, конечно».