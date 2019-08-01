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Около 30 китайских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Москве

Туристический автобус врезался в мачту городского освещения на востоке Москвы, пострадало 29 граждан Китая, передает «Интерфакс».

«На пересечении 1-ой Владимирской улицы и шоссе Энтузиастов туристический автобус въехал в мачту городского освещения. На место прибыли сотрудники "скорой помощи"», — сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Между тем, информированный источник уточнил, что ДТП произошло у дома номер 60. Пострадали 15 человек, граждане КНР.

Другой источник сообщил, что за медпомощью обратились 29 человек. «У всех пострадавших ушибы и ссадины, никто не был госпитализирован», — пояснил он.