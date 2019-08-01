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На компенсацию затрат иностранцев за съемки кино в РФ планируют выделить 3,77 млрд рублей

Президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов рассказал, что до конца 2019 года на компенсацию затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 млн руб. По его словам, на 2020 год запланирована субсидия в 700 млн руб., следующие два года — по 1,5 млрд руб, передает «Коммерсант».

«Осенью это может заработать, мне буквально вчера пришел проект постановления на 70 страницах, сейчас мы вносим последние штрихи»,— рассказал Сергей Сельянов. Он уточнил, что зарубежным компаниям планируется возвращать от 30 до 40% расходов, сама программа рассчитана на четыре года. Оператором программы будет российский экспортный центр.

Ранее Минэкономики ранее проект постановления правительства о правилах предоставления субсидий российским организациям на возмещение затрат в связи с производством иностранными компаниями фильмов и сериалов на территории РФ. Замглавы ведомства по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов говорил агентству, что программу рибейта запустят в третьем квартале 2019 года.