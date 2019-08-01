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Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду

Прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела по факту ввоза москвичкой из-за рубежа лекарства, содержащего психотропные вещества, для своего тяжелобольного ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

«В связи с возбуждением уголовного дела московской таможней по факту заказа в интернете и приобретения зарубежных медицинских препаратов, содержащих психотропные вещества, Генеральная прокуратура РФ поручила Московской межрегиональной транспортной прокуратуре изучить материалы указанного дела и законность принятого процессуального решения, - сказала Короткова. - Также будут проанализированы причины, по которым в данном случае не имелось возможности приобрести лекарства в установленном законом порядке».

По словам Коротковой, проверка находится на контроле Генпрокуратуры России.

Как сообщается на сайте Центрального таможенного управления (ЦТУ), женщина получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором «Фризиум». Данный препарат с международным непатентованным названием «Клобазам» не зарегистрирован в РФ, не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России. В сообщении ЦТУ отмечается, что женщина не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения препарата. По факту ввоза психотропных веществ сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).

Ранее замдиректора детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила, что сотрудники таможни задержали на почте мать тяжелобольного ребенка, которая пыталась получить сильнодействующий лекарственный препарат, заказанный через интернет. По ее данным, было возбуждено уголовное дело. Этот случай стал уже вторым за последнее время: месяц назад была задержана Елена Боголюбова, также заказавшая лекарство, назначенное врачом, через интернет. Уголовное дело в отношении нее не возбуждали. Год назад фигуранткой дела стала Екатерина Коннова, пытавшаяся перепродать незарегистрированное в России сильнодействующее лекарство. Дело вскоре было закрыто.