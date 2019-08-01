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Ксения Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни

Известная российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что может вести себя нормально, но это очень скучно. Об этом она написала сегодня на своей странице в Instagram.

«Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол, чем жить "правильно" по чужим правилам», — говорится в посте Ксении Собчак.

Как отмечает «Лента.Ру», 22 июля Ксения Собчак в социальных сетях попросила россиян перестать напоминать про ее участие в телепроекте «Дом-2».

В мае телеведущая, экс-кандидат на пост президента России была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер».