Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
О протестах и оппозиции
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Женщина на рыбалке: экипировка
Организация активного отдыха
Как помыть машину бесплатно?
Мини-юбки под запретом
Моно вместо стерео
Телефон прямого эфира 56-73-72
Об «успехах» импортозамещения
Убрать нельзя оставить
 
 
 
ещё В России и мире 01.08.2019 09:214 Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем 18.08.2019 18:530 Россиянам разрешили компактные автомобильные номера 18.08.2019 16:270 Ксения Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни 18.08.2019 15:222 Российские военные рекордно разогнали танк 18.08.2019 13:313 Подросток убил свою семью и покончил с собой 18.08.2019 12:230 Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду
 
 
 
Самое популярное 15.08.2019 19:067 В ДТП на перекрестке Некрасова и Октябрьского проспекта серьезно пострадал мотоциклист. ФОТО 17.08.2019 13:4016 Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада 16.08.2019 11:227 Налоговая требует признать банкротом резидента ОЭЗ «Моглино» 15.08.2019 15:080 Псковский гидрометцентр: Вторая половина августа компенсирует холодную первую 15.08.2019 08:494 Интерактив: Работа тяжелая, платят копейки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

18.08.2019 18:53|ПсковКомментариев: 0

Владельцы японских машин и мотоциклисты получили право использовать номера нового формата — более компактные и удобные для крепления. Это следует из разъяснений МВД России, передает «Коммерсант». Речь идет о госзнаках по ГОСТу 2018 года, который так и не вступил в силу. Регистрационные знаки нового формата нужно заказывать самостоятельно у частных компаний, имеющих на это разрешения. Подразделения ГИБДД такие номера пока не выдают.

ГОСТ Р 50577 с новыми форматами номеров был утвержден еще в сентябре 2018 года с отложенным сроком действия. Для байкеров вводятся госзнаки уменьшенного размера: они удобнее крепятся в задней части мотоциклов, их не отрывает потоком воздуха.

Для владельцев японских, американских и некоторых советских машин (ГАЗ-21, ГАЗ-69, старые «Москвичи») введены новые виды задних двухстрочных номеров. Обычные прямоугольные не влезают, их приходится сгибать или использовать переходники.

Изначально планировалось, что ГОСТ вступит в силу с 1 января 2019 года, но ГИБДД попросила Росстандарт перенести срок на 4 августа. В конце июля Госавтоинспекция снова попросила о переносе. В итоге, согласно приказу Росстандарта от 23 июля, ГОСТ о новых номерах вступает в силу 4 августа 2020 года с «правом досрочного применения». Формулировка вызвала вопросы у автовладельцев и изготовителей знаков, в результате МВД вчера выпустило подготовленное Госавтоинспекцией разъяснение.

«Применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки,— пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.— Для изготовления таких знаков владелец автомобиля или мотоцикла может по собственной инициативе обратиться в соответствующую организацию».

Речь идет о частных фирмах, у которых есть оборудование для печати номеров. В сети активно рекламируются их услуги, средняя цена за номер — 1,5–2 тыс. руб. Фирма должна иметь «свидетельство об утверждении изготовленного образца» (выдается ГИБДД) для каждого типа знака, отметили в МВД. Подразделения ГИБДД пока продолжат выдавать номера, соответствующие старому стандарту 1993 года, пояснила Ирина Волк. Продлится это, скорее всего, до 4 августа 2020 года, когда стандарт вступит в силу официально. Чтобы номера поступили в подразделения, МВД должно заключить контракт на их изготовление у производителей.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 41 человек
18.08.2019, 18:530 Россиянам разрешили компактные автомобильные номера 18.08.2019, 17:580 Профсоюзы прокомментировали идею тестирования работников на алкоголь 18.08.2019, 16:550 В Псковской области МЧС продолжает работу по профилактике пожаров 18.08.2019, 16:270 Ксения Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни
18.08.2019, 15:510 Большинство участников опроса на ПЛН поддерживает введение дресс-кода для псковских чиновников 18.08.2019, 15:222 Российские военные рекордно разогнали танк 18.08.2019, 15:090 Управление МВД напомнило псковичам алгоритм получения госуслуг 18.08.2019, 14:410 Онищенко оценил идею о тестировании работников на употребление алкоголя
18.08.2019, 14:202 Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты 18.08.2019, 13:540 Баня, районка и текущие крыши: Петр Алексеенко обсудил с коммунистами Печор актуальные проблемы 18.08.2019, 13:313 Подросток убил свою семью и покончил с собой 18.08.2019, 13:260 Приставы смогут извещать должников о запрете выезда из РФ по СМС с 2020 года
18.08.2019, 13:150 Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Псковской области в понедельник 18.08.2019, 12:492 Концерт Юрия Шатунова в Пскове, вероятно, пройдет без песен «Ласкового мая» 18.08.2019, 12:230 Прокуратура проверит законность возбуждения дела за покупку лекарства ребенку-инвалиду 18.08.2019, 11:552 На компенсацию затрат иностранцев за съемки кино в РФ планируют выделить 3,77 млрд рублей
18.08.2019, 11:410 Псковские силовики посоревновались в стрельбе. ФОТО 18.08.2019, 11:111 Около 30 китайских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Москве 18.08.2019, 11:000 Проблемы наркотизации молодежи обсудили на семинаре в Пскове 18.08.2019, 10:521 В Пскове прошло заседание бюро горкома КПРФ
18.08.2019, 10:192 Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением 18.08.2019, 10:160 В России восстановили возможности стратегической и дальней авиации - Минобороны 18.08.2019, 10:110 В Пушкиногорском районе полицейские изъяли более килограмма конопли 18.08.2019, 08:300 Работодателям посоветовали проверять россиян на алкоголь
18.08.2019, 00:002 Почетный гражданин: экс-мэр Великих Лук Алексей Мигров отмечает 80-летие 17.08.2019, 22:000 В Псковском районе завершилась работа комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году 17.08.2019, 21:260 В России долги по зарплатам выросли на 7,1% 17.08.2019, 21:000 На экскурсии по Изборской крепости приглашают псковичей
17.08.2019, 20:301 Продажи дневников в России выросли на 797% 17.08.2019, 20:000 Островские Госавтоинспекторы напомнили водителям меры безопасности при появлении на дороге диких животных 17.08.2019, 19:341 Диетолог назвала безвредные продуты для перекусов на работе 17.08.2019, 19:000 Верующего псковского пенсионера разыскивает уголовный розыск
17.08.2019, 18:290 В российской крепости нашли 1700 бомб 17.08.2019, 18:000 Фестиваль народа сето пройдет в деревне Сигово 17.08.2019, 17:300 Netflix покажет Элвиса Пресли в роли шпиона 17.08.2019, 17:000 Псковский Роспотребнадзор с 19 августа проводит «горячую линию» по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей
17.08.2019, 16:460 Девушка, задержанная псковскими росгвардейцами за неадекватное поведение, оказалась воровкой 17.08.2019, 16:264 Курящим россиянам предложили урезать зарплату 17.08.2019, 15:580 Власти Псковского региона провели совещание по вопросу подготовки Идрицы к празднованию 75-й годовщины победы в войне 17.08.2019, 15:270 «Псков-747» вышел на второе место в первенстве России
17.08.2019, 14:581 Псково-Изборский музей-заповедник приглашает на мастер-классы «Бойкая изборская набойка» 17.08.2019, 14:351 В Великих Луках 13-летний мотоциклист госпитализирован после столкновения с собакой 17.08.2019, 14:300 Роспотребнадзор напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейсов 17.08.2019, 14:030 Жаркая погода без осадков возможна завтра на территории Псковской области
17.08.2019, 13:4017 Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада 17.08.2019, 13:281 На Яблочный Спас в яблоневый сад приглашает музей-заповедник «Михайловское» 17.08.2019, 13:000 5-летний юбилей готовится отметить псковская музыкальная группа «Старый город» 17.08.2019, 12:390 Псковское МЧС дает рекомендации тем, кто собрался в лес
17.08.2019, 12:101 В России придумали «невидимый» спутник 17.08.2019, 11:491 Квартира горит на Ипподромной 17.08.2019, 11:450 В Пушкиногорской межрайонной больнице появится мобильный ФАП и новое медоборудование 17.08.2019, 11:180 Житель Острова оплатил долг на сумму более 300 тыс. рублей, чтобы продать свой автомобиль
17.08.2019, 10:500 В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд 17.08.2019, 10:230 Василий Осипов проконтролировал подготовку к отопительному сезону и ход дорожных работ в Пушкиногорском районе 17.08.2019, 10:150 Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу 17.08.2019, 10:100 Энергетики Псковской ГРЭС приняли участие в велопробеге, посвященном годовщине пуска первого энергоблока
17.08.2019, 09:570 Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за сутки 17.08.2019, 09:291 На «культурную субботу» приглашает псковичей и гостей города Псково-Изборский музей 17.08.2019, 09:000 Сегодня в Печорах состоится вечер органной и вокальной музыки 16.08.2019, 22:560 Сергей Лавров огласил сроки внедрения электронных виз в России
16.08.2019, 22:340 «Апельсин» незаконно установил билборды на трассе Р-23 16.08.2019, 22:131 Интерактив: 88-летняя бабушка неделю спасала магазин от потопа 16.08.2019, 22:030 Мотоциклист, виновный в смерти 6-летней девочки на проспекте Энтузиастов, признан вменяемым 16.08.2019, 21:540 Футболисты «Экспресса» стали обладателями Кубка области
16.08.2019, 21:260 Большинство школьников не разбираются в рынке труда, сообщили в Минпросвещения 16.08.2019, 21:130 Фильм начинающего режиссера из Пскова вошел в конкурсную программу международного фестиваля «Послание к человеку» 16.08.2019, 21:010 Тюремный срок грозит жителю Куньи, совершившему кражу и избившему собутыльника 16.08.2019, 20:515 «Ниссан» чуть не свалился к Пскове с парковки возле Финского парка
16.08.2019, 20:430 Концерт Варвары и феерия аэростатов: опубликован план  мероприятий в День города  Великие Луки 16.08.2019, 20:365 Печоры включены в список моногородов России 16.08.2019, 20:220 Великолукская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений трудового законодательства 16.08.2019, 20:160 ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений»
16.08.2019, 20:000 Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках 16.08.2019, 19:362 В исправительной колонии № 3 состоялся «День открытых дверей» 16.08.2019, 19:240 Диетолог рассказал об идеальном рационе россиянина 16.08.2019, 19:070 «Псков-747» в гостях обыграл «Казанку»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.