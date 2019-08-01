В России и мире

Путин посетит Францию и Финляндию

Начинающаяся неделя у президента России Владимира Путина будет богатой на международные контакты. Как сообщает «Российская газета», в понедельник 19 августа он посетит Францию, где проведет переговоры со своим коллегой Эмманюэлем Макроном. А уже 21 августа Путин прилетит с рабочим визитом в Хельсинки и пообщается с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В четверг, 22 августа российский лидер примет в Москве президента Мозамбика Филипе Ньюси. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал журналистам главные темы предстоящих переговоров.

В понедельник в старинном форте Брегансон состоится встреча Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры двух стран помимо вопросов двустороннего сотрудничества обсудят дальнейший диалог России и Евросоюза, внутриукраинский конфликт, Сирию и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. «Интересный вопрос о дальнейшем развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет в виду эту тему затронуть, в том числе с учетом нового состава европейских руководящих органов», - рассказал Ушаков. Он также добавил, что Россия уже выражала готовность возобновить политический диалог - «хотим, чтобы мы вернулись к соответствующей работе, к соответствующим контактам с руководством Еврокомиссии и другими органами Евросоюза».

Отдельно Ушаков обратил внимание на то, что переговоры президентов РФ и Франции пройдут в преддверии саммита G7 во французском Биаррице. Ожидается, что Макрон и Путин также обсудят внутриукраинский конфликт и возможные усилия по его урегулированию. «Вы знаете, французы неоднократно выступали с предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе провести саммит в нормандском формате, и в том числе с учетом смены руководства на Украине", - напомнил он. По его словам, российская сторона поддерживает эту идею, но нужна тщательная подготовка встречи. "Чтобы было ясно, собираясь на этот саммит, что мы выйдем на политически важные результаты», - подчеркнул Ушаков.

Кроме того, в ходе переговоров двух президентов будет обозначена тема Сирии. Ушаков сообщил, что планируется обсудить проведение четырехстороннего саммита. Он напомнил, что первая встреча в таком формате состоялась в октябре 2018 года, и в ней приняли участие президенты России, Франции и Турции, а также канцлер ФРГ. «Сейчас тоже эта идея на повестке дня, но она пока еще, на мой взгляд, далека от практического осуществления, но обсудить ее наши лидеры вполне могут», - сказал Ушаков. Российская сторона, по его словам, настроена сначала провести саммит в астанинском формате. Запланировано также, что Путин и Макрон обсудят ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы. «Я бы отметил, что Россию и Францию объединяют общие задачи сохранения совместного всеобъемлющего плана действий и недопущения эскалации напряженности между Ираном и США в регионе Персидского залива и в целом», - отметил помощник президента.

В целом значимая роль в переговорах в Брегансоне также будет отведена вопросам обеспечения безопасности в Европе с учетом той роли, которую Россия и Франция играют на европейской политической арене, рассказал Ушаков.

Во время визита Владимира Путина в Хельсинки «также будут обсуждаться перспективы восстановления конструктивного диалога России с Европейским союзом с учетом того, что Финляндия сейчас председательствует в ЕС с июля по декабрь текущего года», отметил Ушаков. Кроме того, в повестке переговоров - вопросы взаимодействия по Арктике и безопасность в районе Балтийского моря. «Наверняка будет обсуждаться тема безопасности в районе Балтийского моря, включая известную инициативу финского президента о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой, в частности, использовании транспондеров военной авиацией», - уточнил Ушаков. Путин и Саули, по словам представителя Кремля, обсудят и развитие двустороннего сотрудничества, взаимодействие в торгово-экономической сфере.

Вернувшись в Москву, 22 августа Владимир Путин встретится с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, с которым обсудит подготовку первого саммита Россия - Африка (пройдет в Сочи 24 октября). По словам Юрия Ушакова, эта встреча важна именно сейчас, потому что в Мозамбике на 15 октября назначены выборы. «С учетом этих выборов сам президент Мозамбика не может принять участие в нашем саммите, будет направлена соответствующая делегация. Но мы с ним вот переговорим до этого и частично учтем все это в ходе саммита с другими африканцами», - пояснил представитель Кремля, передает «Российская газета».