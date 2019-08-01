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Трамп захотел купить Гренландию

В Белом доме обсуждают возможность покупки Гренландии. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике, глава Национального экономического совета Лоуренс Кадлоу.

«Не хочу давать никаких прогнозов, просто лишь говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить покупку Гренландии», — сказал он.

Советник назвал ситуацию «развивающейся» и напомнил, что президент Гарри Трумэн также собирался купить самый большой остров в мире, входящий в состав Дании. Трумэн предлагал властям Дании $100 млн, однако получил от них отказ.

«Дания владеет Гренландией, Дания является союзником, Гренландия — стратегическое место. И у них много ценных минералов», — добавил он.

Как сообщает РБК, о том, что Дональд Трамп интересуется покупкой Гренландии, стало известно 16 августа после сообщения The Wall Street Journal. По данным издания, в сентябре американский лидер планирует в первый раз посетить Данию. Поездка не будет связана напрямую с идеей о покупке острова, уверяют собеседники.

В министерстве иностранных дел Гренландии в ответ на эти сообщения заявили, что она открыта для бизнеса и туризма, но не продается. Раскритиковали такую идею и датские власти.