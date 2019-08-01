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В России и мире

«WhatsApp» можно будет разблокировать пальцем

19.08.2019 13:44|ПсковКомментариев: 0

В интернете появилась новая версия мессенджера «WhatsApp» для платформы «Android». Как пишет портал «akket.com», такое новшество стало доступно для скачивания уже 18 августа.

«Сейчас версия - в виде тестовой сборки. И, скорее всего, сервис внедрят только в сентябре. Речь идет о специальной новой функции, которая позволяет включить защиту всех личных данных не только при помощи обычного пароля, но еще и отпечатка пальца. В таком случае, если активировать такую защиту, при каждом запуске мессенджера потребуется сканировать палец, чтобы таким образом исключить вероятность попадания переписки в руки посторонних людей», - сообщается на портале.

Кроме того, авторы текста пишут, что включить защиту при помощи отпечатка можно в настройках. Для этого требуется открыть такой раздел, а затем проследовать по пути «Учетная запись» - «Конфиденциальность» - «Отпечаток пальца». Можно также включить автоматическую блокировку сервиса в случае, если он находится в запущенном состоянии в фоновом режиме, и при этом не используется дольше определенного периода времени.

В тексте подчеркнули, что новшество особенно должно прийтись по вкусу всем тем, кто не использует обычный пароль для доступа к содержимому телефона. Теперь все такие могут без лишних сложностей защитить свои личные данные в «WhatsApp», если вдруг мобильное устройство попадет в руки третьих лиц. Подобным образом удастся избежать утечки своих персональных данных. В будущем разработчики обещают добавить в свой сервис и другие новые функции, которые сделают общение более безопасным. Так, по слухам, в сервис добавят возможность создавать такие чаты, содержимое которых удаляется автоматически через определенный период времени.

Теги: #соцсети #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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