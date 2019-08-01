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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в России

Рост ВВП РФ в июле ускорился до 1,7% в годовом выражении после роста на 0,8% в июне. Такую оценку дало Минэкономразвития, сообщает ТАСС. По данным ведомства, по итогам 7 месяцев текущего года рост ВВП оценивается на уровне 0,9%, во II квартале рост составил также 0,9%.

Основной вклад в рост ВВП РФ внесло промышленное производство, которое второй месяц подряд демонстрирует уверенный рост - 2,8% г/г в июле после 3,3% г/г в июне. Также положительный вклад в динамику ВВП в июле внесло ускорение роста сельского хозяйства до 5,9% г/г с уровней около 1% г/ г в мае - июне.

Вместе с тем другие базовые отрасли - розничная торговля, строительство, транспорт - в июле демонстрировали сдержанную динамику, отмечают в Минэкономразвития. Так, рост розничного товарооборота в июле замедлился до 1% после 1,4% в июне, при этом нисходящая динамика наблюдалась как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Темпы роста в транспортной отрасли в июле перешли в отрицательную область (-1,2% г/г). Динамика объемов строительных работ с начала года сохраняется на околонулевом уровне (в июле - 0,2% г/г).

Согласно материалам Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал в РФ по полному кругу организаций во втором квартале 2019 года выросли на 0,6% в годовом выражении после 0,5% в первом квартале 2019 года.

В целом Минэкономразвития ожидает роста ВВП России по итогам 2019 года на уровне 1,3%. В 2020 году, по оценке министерства, экономика РФ может вырасти на 2%.