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Чиновник украл трактор, чтобы оплатить получение высшего образования

Получение высшего образования незаконно оплатил за счет продажи старой сельхозтехники глава сельсовета Краснозерского района Новосибирской области. Как сообщают местные СМИ, 38-летний чиновник продал местному фермеру колесный трактор МТЗ-80 в мае прошлого года. При этом техника стояла на учете в администрации сельсовета, использовалось какое-то время местным предприятием ЖКХ и готовилась к списанию.

«Новости Новосибирска» уточняют, что чиновнику удалось выручит за трактор 20 тысяч рублей. Этими деньгами он оплатил свою учебу в вузе.

Теперь уже бывшему чиновнику вменяют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Теперь дело о хищении предстоит рассмотреть Краснозерскому районному суду.

«Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, возместил причиненный ущерб, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в порядке особого судопроизводства», – сообщает прокуратура Новосибирской области.