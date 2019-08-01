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Прокуратура отменила дело о покупке лекарства для больного эпилепсией ребенка

Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получивший по почте противосудорожное лекарство «Фризиум» для своего сына, больного эпилепсией, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.

«По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления»,— объяснили в Генпрокуратуре решение об отмене дела.

Как отмечает «Коммерсант», ранее по факту получения женщиной посылки с незарегистрированным лекарством «Фризиум» было возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). В Федеральной таможенной службе заявляли, что задержанная женщина проходит по делу в качестве свидетеля.