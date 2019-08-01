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Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал проведение акций протеста в Москве. «Все это связано с электоральным циклом. В 2014 году к выборам не было допущено 111 человек. В этом году — 56, там были сфальсифицированы подписи как утверждают специалисты», — сказал Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как сообщают «Ведомости», Путин также напомнил, что один из ранее незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы «отстоял право участвовать в выборах в суде».

Российский президент, отвечая на вопрос о демонстрациях в Москве, сравнил их с французскими протестами. «Как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях и мне не удобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы,-- сказал российский президент.-- Мы все знаем события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло 11 человек. 2,5 тысячи получили ранения. 2000 полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице и будем делать все для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона».