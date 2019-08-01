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Президент России впервые прокомментировал ЧП под Северодвинском

Президент РФ Владимир Путин заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.

«Никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует. Туда направлены были эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию. Во всяком случае, я эти доклады получаю, получаю доклады наших экспертов, и военных экспертов, и гражданских - мы серьезных изменений там не видим», - сказал Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, передает «Интерфакс».

В то же время президент России отметил, что принимаются превентивные меры, «чтобы не было никаких неожиданностей».

Владимир Путин также сообщил, что все погибшие и пострадавшие в результате аварии на полигоне под Северодвинском будут представлены к государственным наградам.

«Люди, которые, к сожалению, пострадали или погибли, безусловно выполняли важнейшую государственную функцию, все они будут представлены к государственным наградам Российской Федерации», - сказал глава государства.

Напомним, об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. Позднее в госкорпорации «Росатом» заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома». В госкорпорации трагедию объяснили «стечением обстоятельств», которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.