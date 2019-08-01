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СМИ: Уже четыре станции мониторинга радиации в РФ перестали выходить на связь

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Уже четыре расположенные в России станции мониторинга радиации перестали передавать данные, сообщает CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), штаб-квартира которой находится в Вене.

Издание отмечает, что передача данных прекратилась через несколько дней после ЧП на полигоне под Северодвинском.

«Организация сообщила, что две российские радионуклидные станции - в Дубне и Кирове - прекратили передачу данных в течение 2 дней после взрыва… Кроме того, высокопоставленный чиновник ОДВЗЯИ сказал CNN, что 13 августа станции в Билибино и Залесово замолчали», - сообщает CNN.

Накануне издание The Wall Street Journalсообщило со ссылкой на исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Лассину Зербо о том, что две российские станции мониторинга радиации - в Дубне и Кирове - перестали выходить на связь. Зербо уточнил, что со станциями оперативно связались. Приостановку передачи данных российские чиновники объяснили проблемами со связью, заявил исполнительный секретарь ОДВЗЯИ. Строить какие-то догадки о причинах сбоя Зербо не стал.