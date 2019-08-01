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Twitter запретит государственным СМИ публиковать рекламу

Twitter больше не будет размещать рекламу государственных СМИ, сообщает РБК. В компании объяснили свое решение желанием защитить «здоровую дискуссию и открытый диалог».

Источник: pixabay.com

«Существует разница между вовлечением в дискуссию с аккаунтами, на которые вы подписались, и контентом, который вы видите от рекламодателей, на чьи аккаунты вы можете быть не подписаны», - говорится в официальном блоге соцсети.

Уточняется, что новые правила не коснутся общественных СМИ, а также тех, кто распространяет исключительно развлекательный, спортивный или туристический контент.

Соцсеть утверждает, что под определение «государственных» попадут те издания, которые финансово или редакционно контролируются государством. Эту информацию Twitter получил из разных источников, включая оценки организаций «Репортеры без границ», Freedom House и Комитета защиты журналистов.

Тех, кого касаются новые правила, сервис начнет уведомлять в течение ближайших дней. У этих СМИ будет 30 дней, чтобы перестать использовать рекламные инструменты Twitter.