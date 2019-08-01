В России и мире

94% жителей крупных российских городов платят за товары и услуги онлайн

Согласно исследованию, проведенному Mediascope, в 2018-2019 годах 94% жителей крупных российских городов платили за товары и услуги онлайн.

«Исследование проводилось среди россиян в возрасте 12-55 лет из городов с населением более 700 тыс. человек (шесть федеральных округов) и городов Дальневосточного ФО с населением более 600 тыс. человек, которые хотя бы раз в неделю пользуются интернетом и совершили минимум один онлайн-платеж за год. Опрос проводился в апреле-мае 2018 года и июне-июле 2019 года. В исследовании приняли участие 3,5 тыс. человек», - сообщается на сайте Mediascope.

По данным компании, в 2019 году услуги мобильной связи оплачивают онлайн 86% респондентов. Товары из интернет-магазинов онлайн оплачивают 81% опрошенных. За услуги ЖКХ предпочитают расплачиваться в сети 74% респондентов.

Как пишет «Деловой Петербург», среди способов онлайн-оплаты россияне предпочитают в первую очередь использовать банковские карты или интернет-банкинг (в 2019 году такой вариант ответа выбрали 90% респондентов). Второй по популярности ответ — электронные деньги (78%). На третьем месте - бесконтактные платежи (45%).