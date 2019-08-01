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12-летнюю россиянку засосало в трубу в Турции, она впала в кому

12-летнюю россиянку, приехавшую вместе с родителями на отдых в Турцию, во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды. Малолетнюю туристку спасали сразу восемь человек - чтобы достать ее, пришлось сломать трубу. В итоге девочка нахлебалась много воды - уже два дня она находится в коме. Врачи пять раз запускали ее сердце, сообщает Газета.ру.

Инцидент произошел 18 августа в отеле Sunhill, расположенном в Бодруме. По словам матери пострадавшей, 12-летняя девочка нырнула и ее руку засосало в трубу, через которую обеспечивалась циркуляция воды в бассейне.

«Первым ребенка под водой увидел папа, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», - рассказала «Фонтанке» мать ребенка.

Женщина отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после его отключения. Когда отец пострадавшей и еще семь человек все же вытащили девочку из бассейна, на ее руке остался кусок трубы.

По данным издания, сейчас ребенок вместе родителями находится в больнице города Денизли. В течение двух дней ей пять раз запускали сердце. С момента ЧП девочка находится в состоянии комы - она так и не пришла в сознание.

Между тем страховка, которую оформила семья из России, покрывает нахождение в стране только одного родителя. Туроператор пошел на встречу россиянам и на два дня арендовал для них жилье, расположенное рядом с больницей. Последующее пребывание им придется оплачивать самостоятельно.

По словам туристов, консульство России в Турции их игнорирует. На письмо с просьбой о помощи там пообещали ответить в течение 30 дней. Якобы бездействует и отель, который ни разу не предложил россиянам помощь.