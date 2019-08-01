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В России и мире

Россия не будет ужесточать визовые требования для Финляндии

20.08.2019 22:03|ПсковКомментариев: 0

Россия не планирует вводить ужесточение визовых требований для граждан Финляндии в ответ на изменение правил выдачи виз для жителей РФ. Об этом «РИА Новости» 20 августа заявил директор российского консульского департамента МИД Иван Волынкин.

«С учетом подтвержденного конкретными практическими шагами стремления России к облегчению визовых процедур и полному устранению визовых барьеров для свободного передвижения, какого-либо ответного ужесточения процедуры получения виз для граждан Финляндии российской стороной не планируется», — пояснил он.

Как пишут «Известия», 1 августа стало известно, что в Хельсинки максимально оттянули срок ужесточения требований к документам россиян для шенгенской визы, чтобы постараться не затронуть массовый сезон отпусков. С 1 сентября Финляндия будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России. Ранее такие документы в финских визовых центрах в России запрашивались в исключительных случаях.

В Госдуме РФ объяснили ужесточение Финляндией визовых требований для россиян влиянием властей Евросоюза и указали на добрососедские отношения России с Финляндией, которую посещает множество туристов из Санкт-Петербурга и других регионов РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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