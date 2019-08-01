В России и мире

Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным. Об этом во вторник сообщают иностранные и российские СМИ.

«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно», — сказал Трамп. Присутствие России в «Большой восьмерке» является «целесообразным» предложением, добавил он.

По сообщению РБК, глава США отметил, что в развале формата G8 виноват предыдущий американский президент Барак Обама, который, по мнению Трампа, понял, что Путин «переиграл его». «Ей [России] следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия», — приводит слова американского лидера Reuters.

С предложением вернуться к формату G8 накануне, 19 августа, выступил бывший депутат Национального собрания Франции Жак Мияр. Об этом политик сказал, комментируя визит президента России Владимира Путина во Францию, где он встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном. «Радостно, что Макрон принимает Путина перед саммитом G7 в форте Брегансон. Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России. <...> Россия является частью европейского баланса, и без нее не может быть обеспечен мир в Европе», — заявил он.