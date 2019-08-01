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Оценен масштаб экономического ущерба от лесных пожаров в России

Экономический ущерб от лесных пожаров в России с начала 2019 года составил семь миллиардов рублей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, передает РИА Новости.

«Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины», — сказал Клинов.

По состоянию на 21 августа общая площадь действующих лесных пожаров в Сибири составляет 1,121 миллиона гектаров. Из них 1,013 миллиона — труднодоступные территории.