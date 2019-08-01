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Президент Финляндии прокатил Путина на своей яхте

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки по приглашению президента Финляндии Саули Ниинистё. Переговоры прошли в президентском дворце, после чего лидеры оправились ужинать на остров-крепость Суоменлинна, который находится в 10 минутах хода от материковой части Хельсинки, на яхте финского президента, сообщает Газета.ру.

Строительство морской крепость Свеаборг (нынешнее финское название - Суоменлинна) началось в 1748 году, когда Финляндия была частью Швеции, в качестве базы для шведского флота и армии в противостоянии с Россией. После включения Финляндии в состав России в 1809 году и перевода столицы Великого княжества Финляндского из Турку в Хельсинки в 1812 году Свеаборг приобрел важное стратегическое значение как военно-морская база. В ней размещалось около 13 тыс. российских военнослужащих, для которых были выстроены казармы, госпитали и церковь, сохранившиеся до наших дней.

После обретения Финляндией независимости крепость получила новое финское название Суоменлинна («Финская крепость») и использовалась как военная база. В 1973 году Свеаборг перешел под гражданское управление и превратился в архипелаг-музей под открытым небом, хранящий историю трех стран - Швеции, России и Финляндии. В 1991 году ЮНЕСКО включила Свеаборг в число объектов всемирного культурного наследия.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС