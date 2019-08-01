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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали на отдыхе за границей

Недавно актриса Лидия Федосеева-Шукшина отправилась на отдых в Болгарию. Перелет и смена климата негативно сказались на здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной. После резкого ухудшения самочувствия звезду доставили в одну из местных клиник, сообщает СтарХит.

Сейчас, по словам близких, здоровью 80-летней артистки ничего не угрожает. «Утром позвонила лечащему врачу мамы, Владимиру Александровичу. Он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения. В июне мама уже наблюдалась в клинике с подобной проблемой. Тогда мы хорошо поправили здоровье, за что огромное спасибо Владимиру Александровичу. Извините, фамилию доктора назвать не могу по этическим соображениям», - поделилась младшая дочь актрисы Ольга Шукшина, которая настояла на госпитализации мамы.

Лидия Федосеева-Шукшина пока очень слаба, ей запрещено много передвигаться. Сейчас она находится в личных апартаментах и с нетерпением ждет, когда ее заберут в Москву, где ей предстоит основная терапия. «Хотела лететь 22-го августа, но мама в это время уже будет здесь: сестра Маша подключила свою подругу, некую Анну, и та срочно вылетела в Болгарию, чтобы привезти Лидию Николаевну домой. Прямо с трапа самолета мы повезем ее в клинику, как велел доктор. Хорошо бы еще Мария вышла со мной на связь — в такие моменты надо держаться вместе, маме будет приятно», - отметила Ольга.