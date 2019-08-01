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У берегов Эстонии прошел водяной смерч

Вчера вечером пассажиры, находившиеся на пароме, идущем из Рохукюла в Хельтермаа, стали свидетелями мощного водяного смерча, сообщает Delfi.

Автор фото Анти Рейварт рассказал Delfi, что водяной столб шел в Вяйнамери в четверть седьмого от материка в сторону Хийумаа примерно на расстоянии одной морской мили от парома.

В Эстонии водяные смерчи - нередкое природное явление, которое наблюдается в районе островов в основном в августе и сентябре, когда морская вода теплая, но в район поступают достаточно холодные воздушные массы.