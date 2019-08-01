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Один человек погиб во время пожара на теплоходе в Петербурге

В Санкт-Петербурге в четверг утром произошел пожар на круизном теплоходе «Петр Чайковский». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, пожар начался на первой палубе. Сообщение о пожаре поступило в 5.30, в 6.10 возгорание удалось ликвидировать. Теплоход был пришвартован у Октябрьской набережной, 29, на Соляном причале. Огонь распространился на площади 13 кв. м.

В результате пожара на теплоходе «Петр Чайковский» погиб человек. «Пожар, по предварительным данным, возник в каюте механика. Мужчина скончался», - сказал представитель МЧС.

Всего с теплохода было эвакуировано 240 пассажиров и 80 человек персонала. В ликвидации пожара задействованы 61 человек и 14 единиц техники. Причина пожара устанавливается.