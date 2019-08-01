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Лолита отказалась выплачивать долг за ЖКХ

Много лет певица Лолита Милявская ведет борьбу с товариществом собственников жилья (ТСЖ), которое вменяет ей крупную задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Так, в июне суд частично удовлетворил иск ТСЖ, а с Милявской постановил взыскать свыше 720 тысяч рублей. Певица принялась оспаривать это решение, сообщает СтарХит.

«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей, а также пеней и судебных расходов», - отмечали представители органа.

Квартира Милявской на Таганке

Как рассказывала артистка, повестки не приходили на почту, из-за чего Лолита пропустила несколько заседаний. «А если не являешься на процесс на протяжении определенного времени, то решение могут принять без тебя и передать на исполнение приставам. В этот раз они считают, что я должна за проводку музыки в лифте. Кому-то захотелось, чтобы, как в заграничных отелях, там звучали песни. Оборудование обошлось в 300 тысяч, которые «раскидали» по хозяевам квартир. Да за эти деньги я сама в лифте выступать буду!» - возмущалась ранее Лолита.

В мае 2012 года Басманный суд Москвы отклонил иск ТСЖ «Таганская площадь» о взыскании с певицы платы за коммунальные услуги в размере более 330 тысяч рублей. Сама Милявская называет товарищество «предприятием по отъему денег у населения». Ее неоднократно пытались заставить платить крупные суммы, предназначенные на оснащение дома видеокамерами или на строительство детской площадки, подавая судебные иски.

Не только в Москве певицу преследовали проблемы с коммунальными платежами. Лолиту не устроила и оплата за жилье в Болгарии. Так, за чистку бассейна звезде предъявили счет в семь тысяч евро. Сначала она решила все мирным путем, но потом дом отключили от услуг электричества и канализации.

«Управляющая компания говорит, что среди наших граждан много неплательщиков - примерно 70 процентов. И это правда. Жильцы перестали оплачивать свет и воду, протестуя против воровства компании, которая выставляла огромные счета за коммуналку, хотя в договоре обозначена совсем иная сумма. Сервис становился все хуже и хуже, а денег они хотели больше и больше. Доходило до того, что дельцы сдавали квартиры туристам, а плату за их коммунальные расходы вешали на нас. Я, правда, отношусь к тем, кто каждый год оплачивает все счета», - рассказывала Лолита.

Фото: Legion-Media, личный архив