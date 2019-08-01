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Дерзкое ограбление: как обезьяна напала на Бузову

С российской певицей Ольгой Бузовой приключилась курьезная история во время ее поездки на Бали - там на нее напала обезьяна. Сорвав с артистки ценные для нее очки, животное принялось их грызть, из-за чего аксессуар в итоге оказался испорченным, пишет «Лента.ру».

Подробностями курьезного случая звезда поделилась с подписчиками в инстаграме. По словам телеведущей, животное «внаглую» украло у нее очки, после чего их испортило.

«Это место у меня запомнится как место, где обезьяна внаглую украла мои любимые очки. Просто запрыгнула мне на голову, сняла их и сгрызла на моих глазах», - написала артистка.

На видео, которое опубликовала Ольга, сам момент кражи не попал: запечатлеть удалось лишь довольную обезьяну, грызущую ценный для певицы аксессуар. Несмотря на досадное происшествие, Бузова не сильно расстроилась из-за утраты очков, сделав вывод, что это отличный повод купить себе новые.