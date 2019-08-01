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В Минпросвещения заявили, что уроки киберспорта приведут к переутомлению школьников

В Министерстве просвещения отреагировали на предложение ввести в школах уроки по киберспорту. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, дополнительные уроки приведут к переутомлению школьников.

«Геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий как в России, так и в зарубежных странах. Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что поддерживают профильные тематические занятия для детей в сфере IT, пишет «Деловой Петербург».

Ранее стало известно, что АНО «Институт развития интернета» предложила включить в школьные факультативы киберспортивные дисциплины. В частности, в список попали Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.