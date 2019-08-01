В России и мире

В Совфеде РФ прокомментировали возможное возвращение России в G8

Если Запад определится со своей позицией и пригласит Россию к участию в формате «G8», она может рассмотреть это предложение, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом пишут РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит «G7» в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет этот вопрос на саммите «G7» во французском Биаррице (пройдет 24-26 августа). При этом ЕС выступает против возвращения РФ в «G8» до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил высокопоставленный источник в структурах ЕС в четверг журналистам в Брюсселе. Премьер Великобритании Борис Джонсон накануне поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в «G7».

«У них там происходит смятение чувств и мыслей, и в "G7", и в Евросоюзе. Трещит по швам ранее сплачивающая их русофобская политика», - сказал Джабаров РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «нам это все равно - против они или за, сами себя веселят».

Сенатор отметил, что «семерка» давно превратилась в небольшой пиар-клуб, и к его решениям мало кто прислушивается. «Они реально решить ничего не могут, после выхода России из состава "G7" страны Запада вернулись в привычное себе болотное состояние», - сказала Джабаров.

Он напомнил о позиции российского лидера о том, что «G20» уже набрала обороты и вышла на первое место.

По мнению политика, нам нужно спокойно относиться к разноголосице на Западе по поводу возможного участия России в «восьмерке».

«Будут предложения - мы их рассмотрим», - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами «Большой семерки» и не исключает возобновления формата «G8». Россия не отказывается от общения в любых форматах, однако возвращение РФ в «G8» не является самоцелью, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.