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Лишь половина россиян смогла правильно описать российский флаг - ВЦИОМ

Большинство россиян считают, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах. При этом лишь половина жителей нашей страны смогли назвать правильный порядок цветов на российском флаге, а хотя бы первую строчку гимна Российской Федерации смогли воспроизвести верно лишь 17% соотечественников. Таковы результаты последнего опроса ВЦИОМ, приуроченного к Дню флага России.

Согласно исследованию, из всех государственных символов знакомы наибольшему числу россиян цвета российского флага (87%), однако в правильном порядке их смогли назвать 50% наших соотечественников. Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение представители молодежной аудитории от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также респонденты с высшим образованием (55%). Знают цвета государственного флага, но указали неверный порядок их расположения 37% россиян, преимущественно те, кому от 45 до 59 лет (41%) и от 60 лет (45%).

Большинству россиян известно, что изображено на гербе нашей страны (73%). Чаще других смогли описать, что на нем изображено, респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (82%), от 25 до 34 лет (76%) и от 35 до 44 лет (79%), а также граждане с высшим образованием (82%). Реже - респонденты из возрастных групп от 45 до 59 лет (70%) и старше 60 лет (67%).

А вот первую строчку из слов государственного гимна в точности воспроизвели 17% россиян, преимущественно 18-24-летние (42%) и 25-34-летние граждане (35%). Назвали первую строчку из гимна, но ошиблись в словах 40% россиян. Чаще всего это были респонденты в возрасте старше 60 лет, заставшие периоды, когда слова государственного гимна звучали по-иному. Также 42% затруднились с ответом и не смогли вспомнить первую строчку гимна, преимущественно респонденты из возрастных групп от 45 до 59 лет (46%) и старше 60 лет (49%).

Гордятся при виде государственных символов страны сегодня 61% соотечественников, а испытывают симпатию 22%. Причем в разные годы численность испытывающих гордость, восхищение или симпатию менялась, но в первом случае составляла не ниже 50%, а во втором - не поднималась выше 32%. При этом доли испытывающих антипатию к государственной символике за весь период наблюдения составляла не более 1%, раздражение или стыд - 3%.

При этом большинство наших сограждан придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах (53%). Особенно актуально данное мнение среди респондентов в возрасте от 45 до 59 лет и старше 60 лет (по 57%). Еще одна пятая считают, что знание государственных символов - личное дело каждого. Сторонниками этой точки зрения чаще всего выступает молодежь от 18 до 24 лет (36%) и от 25 до 34 лет (26%). 19% опрошенных отмечают, что незнание в некоторых случаях допустимо, меньшинство признает такую ситуацию нормальной (6%).