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Умер один из богатейших людей мира

Умер один из самых богатых людей планеты, американский миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох. Как пишет «Лента.ру», со ссылкой на «The Wall Street Journal», Дэвид Кох скончался 23 августа, в возрасте 79 лет.

Источник: Andrew Toth / Getty Images

«Мы оплакиваем потерю нашего героя, но мы помним его знаменитый смех, ненасытное любопытство и нежное сердце», - говорится в заявлении семьи Коха. Причина смерти не называется.

Напомним, Дэвид Кох вместе со своим братом Чарльзом располагались на 11-й строчке в списке богатейших людей мира по версии «Forbes». Также братья занимали третье место в рейтинге самых богатых семей мира, составленном «Bloomberg». Их общее состояние оценивалось в 125 миллиардов долларов.

Основным источником богатства братьев стал холдинг «Koch Industries», основанный их отцом Фредом Кохом. В июне 2018 года Дэвид Кох ушел с поста вице-президента компании по состоянию здоровья.

Миллиардер известен активным участием в политической жизни и любовью к благотворительности. Известно, что за всю жизнь Дэвид Кох пожертвовал на благотворительность свыше 1,3 миллиарда долларов.