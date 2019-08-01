Минтруд РФ повысил прожиточный минимум

Минтруд России установил величину прожиточного минимума россиян за II квартал 2019 года, сообщается в приказе, опубликованном на портале нормативно-правовой информации. Об этом пишет «Российская газета».
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Отмечается, что его размер составил 11 185 рублей на душу населения. При этом для трудоспособного населения этот показатель равен 12 130 рублей, для пенсионеров - 9 236 рублей, а для детей - 11 004 рублей
Уточняется, что в I квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России был меньше в среднем на 4 %. Так, он составлял 10 753 рублей
При этом для трудоспособного населения эта цифра равнялась 11 653 рублей, для пенсионеров - 8 894 рублей, а для детей - 10 585 рублей.
Поясняется, что минимальная зарплата должна быть равна прожиточному минимуму работающего человека.
Ранее сообщалось, что МРОТ может стать на 850 рублей больше.