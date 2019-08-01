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Авиакомпания «Победа» после резонансного случая с недопущенной на борт пассажиркой призвала не заниматься потребительским терроризмом

Авиакомпания-лоукостер «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», призывает клиентов и пользователей соцсетей прекратить заниматься потребительским терроризмом. Соответствующее письмо поступило в редакцию Псковской Ленты Новостей от пресс-службы «Аэрофлота».

«Победа» настоятельно обращает внимание на то, что все клиенты без исключения обязаны соблюдать условия договора перевозки. В компании уверены, что при бронировании билета на сайте pobeda.aero пропустить и не увидеть информацию о правилах провоза ручной клади невозможно. Кроме того, перед вылетом клиент получает на указанную электронную почту напоминание о габаритах ручной клади и рекомендации для комфортного перелета. Более 70% клиентов «Победы» не покупают дополнительный багаж, пользуясь только бесплатной нормой ручной клади. Это говорит о том, что подавляющее большинство клиентов довольны и согласны с правилами компании», - говорится в пресс-релизе.

Поводом для рассылки письма стал недавний случай, произошедший на рейсе DP457 Москва-Чебоксары. СМИ писали, что женщину, ехавшую на похороны родственника, не пустили на рейс «Победы» Москва - Чебоксары из-за слишком большой ручной клади. Пассажирка попыталась выбросить вещи, а это были детские игрушки и фрукты, но это не помогло - сумка оказалась негабаритной. В итоге пассажирка решила полностью отказаться от своего багажа, но все равно опоздала на рейс. Этой ситуацией уже занимаются в Роспотребнадзоре (ведомство возбудило дело об административном нарушении в отношении «Победы»), кроме того, она привлекла внимание депутатов Госдумы.

В компании «Победа» в свою очередь выдали свою версию событий: «21 августа женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные разрешенные габариты, пришла на посадку в 19:18, при этом на ее посадочном талоне было указано, что посадка заканчивается в 19:15. В 19:23, после закрытия дверей гейта и отправки автобусов с клиентами на удаленную стоянку к самолету, женщина сообщает, что все-таки согласна выполнить правила авиакомпании. На тот момент без задержки рейса «досадить» опоздавшего пассажира невозможно. Загрузка рейса составила 181 клиент, и «Победа» настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила компании».

Кроме того, «Победа» сообщила, что озвученная на посадке опоздавшей пассажиркой информация о похоронах в Чебоксарах была опровергнута позднее, в том числе и ей самой.

Напомним, авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади с 18 февраля, чем уже вызвала общественный резонанс. Пассажиру с тех пор предлагается выбрать один из двух вариантов бесплатной перевозки багажа. Первый - без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см. При выборе второго способа предлагается только одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами 36х30х4 см, а также вещи, находящиеся при пассажире по перечню, определенному Федеральными авиационными правилами. Этот вариант «Победа» добавила после того, как проиграла Минтрансу в судебном споре о нормах бесплатной ручной клади.