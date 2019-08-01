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Петр Мамонов госпитализирован в тяжелом состоянии после инфаркта миакарда

Петр Мамонов, 68-летний советский, российский музыкант и актер, находится в тяжелом состоянии в реанимации, пишет «Российская газета».



Фото: petrmamonov.ru

«У него ночью был инфаркт миокарда, мы сейчас в больнице, он лежит в шоковой терапии, ничего не говорят больше, все непонятно», - сообщила его жена Ольга Мамонова.

По ее словам, беда с артистом случилась в их доме в деревне в 140 километрах от Москвы.

Ранее сообщалось, что Петра Мамонова доставили в реанимацию «из клиники психиатрии, где он проходил лечение».

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В старших классах школы собрал свою первую группу «Экспресс», исполнявшую вольные каверы на The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin.

В начале восьмидесятых появились его легендарные «Звуки Му». В 1988-м вышел дебютный альбом проекта. Снялся в фильмах «Игла», «Такси-блюз», «Нога», «Царь», сериале «Убойная сила».

Петр Мамонов неоднократно бывал в Пскове, где выступал с моноспектаклями.