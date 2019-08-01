В России и мире

Женщина подала на развод с мужем из-за его доброты и отсутствия споров в семье

Жительница ОАЭ решила развестись, потому что устала от заботы и внимания любящего ее мужа. Об этом сообщает 360о со ссылкой на издание Khaleej Times.

Она обратилась в шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра. Это религиозный суд ОАЭ, основанный на законах шариата. Именно там рассматривают дела, связанные с личной жизнью, браком, супружескими изменами.

Жительница ОАЭ вышла замуж около года назад. Однако этого времени ей хватило, чтобы мечтать о разводе. Она рассказала судьям, что муж задушил ее своей любовью. Мужчина романтичен, всегда прощает и осыпает подарками. Иногда он готовит для нее и помогает делать уборку. А стоило жене указать на его лишний вес, как муж сел на диету и начал тренироваться. И все это надоело представительнице прекрасного пола.

«Я скучаю по одному дню спора, ведь теперь это кажется невозможным с моим романтичным мужем. Он всегда прощал меня и осыпал подарками. Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не эта беспроблемная послушная жизнь», - заявила недовольная супруга.

Мужчина нашел слова в свое оправдание: «просто хотел быть идеальным». К тому же он напомнил, что не стоит судить о браке с первого года.

Суд временно отложил рассмотрение дела, чтобы дать паре время на примирение.