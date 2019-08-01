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Российский рэпер Оксимирон объявил об уходе с концертного агентства «Booking Machine»

Российский рэпер Оксимирон - Мирон Федоров - сообщил, что больше не будет сотрудничать с концертного агентства «Booking Machine». Как пишет РИА «Новости», об этом артист объявил со сцены фестиваля «Booking Machine Festival», проходящего в Москве.

Источник: РИА «Новости»

Так, музыкант уйдет с поста исполнительного директора лейбла, а также перестанет сотрудничать с «Booking Machine» как исполнитель.

«Как бы я ни любил и уважал "Booking Machine" и сколько бы сил я ни вложил в "Booking Machine" в последние семь лет, все сложилось так, что именно сегодня наши пути расходятся», - сказал Оксимирон.

Кроме того, он добавил, что, скорее всего, больше не будет выступать со своими старыми песнями и исполняет их в последний раз. По его словам, на этом выступлении зрители стали свидетелями ретроспективы большинства его известных песен.

Концертное агентство «Booking Machine» появился в 2012 году, а в 2017 году Оксимирон стал его исполнительным директором (CEO) и занимался менеджментом исполнителей.