В России и мире

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры стран-участниц саммита G7 на встрече во французском Биаррице обсудили вопрос о возвращении к формату «Большой восьмерки» с участием России, сообщает «Kyodo» со ссылкой на японское правительство. Представители власти при этом категорически отказались разглашать журналистом подробности дискуссии.

Как пишет РБК, президент США Дональд Трамп 20 августа предложил вернуть Россию в формат G8, в развале которого, по его словам, виноват экс-глава государства Барак Обама. Трамп также отметил, что Россия должна участвовать «во многих вещах», которые сейчас обсуждают в формате G7.

По словам президента Франции Эмманюэля Макрона вернуться к формату G8 с участием России до тех, пор пока на Украине не закончился кризис, было бы стратегической ошибкой. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение по этому вопросу еще не принято. Он отметил, что возвращении России в G7 еще рано говорить, учитывая «провокации» в Солсбери, на Украине и в других местах. Председатель Европейского совета Дональд Туск предложил вместо России обсудить приглашение Украины на следующий саммит G7.

В Кремле в свою очередь заявили, что воссоздание «Большой восьмерки» для России не является самоцелью. Государство считает более выигрышными другие форматы обсуждения глобальных проблем, например, в рамках «Большой двадцатки» (G20), куда входят все крупнейшие страны мира. По словам президента Владимира Путина, обсуждать проблемы в геополитике, безопасности и экономике неэффективно без участия Китая, Индии и целого ряда других стран.

Формат саммита G8 перестал существовать после того, как в 2014 году ряд западных стран отказался сотрудничать с Россией после присоединения Крыма к ее территории. В состав G7 сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.