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Исследователи назвали процент россиян, предпочитающих не дотрагиваться до памятников

Исследователи рассказали, сколько россиян предпочитают не прикасаться к памятникам. Как пишет «Российская газета», по данным по данным опроса туристического сервиса «Туту.ру», таким образом, 57% жителей России считают, что прикосновения наносят вред скульптурам, а потому не трут их на удачу.

Источник: pixabay.com

Еще 43% россиян прикасаются к историческим памятникам «по разным причинам», а 23% людей признались, что им сложно удержаться от желания потереть достопримечательность.

При этом 2% путешественников и вовсе стараются составлять свой маршрут таким образом, чтобы в пути повстречать максимальное количество «скульптур удачи», передает РИА Новости.