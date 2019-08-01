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В России и мире

На записи с назвавшей россиян быдлом чиновницей обнаружили следы монтажа

25.08.2019 13:28|ПсковКомментариев: 0

Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что специалисты нашли следы монтажа при прослушивании аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства региона Ирина Алашкевич называет пострадавших от наводнений россиян «бичами» и «быдлом». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Всероссийский студенческий корпус спасателей

До этого стало известно, что аудиозапись, на котором женский голос нелицеприятно отзывается о жертвах паводков, появился в Сети в августе. В описании к видео было указано, что голос принадлежит Алашкевич.

Как пишет «Газета.ру», по словам Левченко, в настоящее врем власти региона получили предварительные результаты экспертизы. Они гласят, что это монтаж. Однако он подчеркнул, что попросил провести еще одну или две экспертизы для большей объективности. На их проведение потребуется минимум неделя.

«Будем принимать решение в зависимости от результатов экспертизы», - заключил Левченко.

Ранее сообщалось, что иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией.

Теги: #МЧС #чиновники
Источник: Псковская Лента Новостей
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