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Российский актер и режиссер воспользовался каршерингом в Москве и погиб в ДТП

Российский 42-летний актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Как пишет «Российская газета», со ссылкой на телеканал «Рен ТВ», кинематографист «влетел в КамАЗ» на арендованном в каршеринге автомобиле. По данным канала, Хомский скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Источник: kino-teatr.ru

Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, авария произошла 25 августа в Юрьевском переулке Москвы в около 6.00.

«Легковой автомобиль совершил наезд на стоящий, в результате ДТП водитель каршеринга погиб», - говорится в сообщении.

Напомним, Игорь Хомский родился 28 августа 1976 года в Москве. Актер, режиссер, сценарист. Среди работ кинематографиста - сериал в формате криминальной драмы «Закон каменных джунглей» - с Александром Петровым, фильм «Неоконченный урок», короткометражки «Очная ставка» и «История N».