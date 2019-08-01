В России и мире

Российский актер Игорь Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру

Известный российский и советский актер театра и кино, продюсер и ведущий Игорь Верник прокомментировал фотографию своего сына Григория, на которой юноша сморкается в пятитысячную купюру. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: «Инстаграм» Андрея Разина

Ранее фотографию сына российского актера с банкнотой опубликовал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он также назвал снимок «оскорблением». В Сети также бурно отреагировали на фотографию.

По словам Верника, фото было сделано во время съемок фильма под названием «Интересное кино».

«Сын в нем снялся. Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со своим однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки», - цитируют СМИ.