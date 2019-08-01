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Вышел первый трейлер продолжения сериала «Во все тяжкие». ВИДЕО

На ютуб-канале сервиса «Netflix» обнародованы первый тизер-трейлер и дата релиза художественного фильма «El Camino: A Breaking Bad Movie» (на «Chevrolet El Camino» Джесси уезжает в финале шоу), прямого продолжения великой криминальный драмы «Во все тяжкие». Об этом пишет «Российская газета».

Источник: ютуб-канале «Netflix»

Как буквально на этой неделе выяснилось, лента давно была по-тихому снята и секретно находилась в пост-продакшн. Двухчасовая картина будет доступна уже 11 октября. Длящийся чуть более минуты ролик посвящен Тощему Питу (его сыграл Чарльз Бэйкер), одному из лучших друзей Джесси, которого допрашивают, и который отказывается говорить, куда мог деться Пинкман.

Соответственно, фильм будет посвящен судьбе Джесси после финальных титров заключительной серии пятого сезона. Режиссер и сценарист - создатель оригинала Винс Гиллиган. Появится ли в картине Уолтер Уайт в исполнении Брайана Крэнстона - пока интрига: полный каст ленты сокрыт.