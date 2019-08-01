В России и мире

Российский телеведущий Дмитрий Дибров и его жена попали в аварию

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина попали в аварию. Об этом пишет «Лента.ру», со ссылкой соцсеть «Инстаграм», на аккаунт супруги ведущего.

Источник: «Инстаграм» Полины Дибровой

Инцидент произошел, когда супруги катались на мотоцикле на Валдае. В какой-то момент они врезались в дерево. «Всегда безумно любила экстрим и активные действия, [но] после третьего ребенка - как отрезало», - написала Диброва. Она добавила, что в настоящий момент боится высоты и скорости.

Жена телеведущего сопроводила пост несколькими фотографиями, на которых они с мужем едут на мотоцикле в защитных шлемах.

Напомним, пара поженилась в 2009 году, в период с 2010-й по 2015-й у них родились трое сыновей. В 2017 году 28-летняя Полина Диброва получила титул «Миссис Россия».