Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Организация активного отдыха
Как помыть машину бесплатно?
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Летние скидки на шубы!
О протестах и оппозиции
Дом от А до Я
Женщина на рыбалке: экипировка
Учи язык
Телефон прямого эфира 56-73-72
Шерше ля фам
Об «успехах» импортозамещения
Как жить комфортнее
Мини-юбки под запретом
 
 
 
ещё В России и мире 01.08.2019 09:214 Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем 25.08.2019 23:450 Российский телеведущий Дмитрий Дибров и его жена попали в аварию 25.08.2019 21:460 Вышел первый трейлер продолжения сериала «Во все тяжкие». ВИДЕО 25.08.2019 20:080 Российский актер Игорь Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру 25.08.2019 18:303 Патриарх Кирилл объяснил надобность подставлять после удара другую щеку 25.08.2019 16:190 Стали известны зарубежные города с самым дешевым общественным транспортом
 
 
 
Самое популярное 23.08.2019 19:302 Совет профсоюза работников образования обсудил предложения по изменению системы оплаты труда педагогов 23.08.2019 10:560 Сотрудник силового ведомства в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода в Пскове 23.08.2019 23:422 В ДТП около кафе «Березка» в Пскове иномарка сбила двух мужчин. ФОТО 24.08.2019 17:280 Петр Мамонов госпитализирован в тяжелом состоянии после инфаркта миокарда 23.08.2019 09:420 Молодой человек погиб, девушка получила серьезные травмы в ДТП в Пустошкинском районе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Российский телеведущий Дмитрий Дибров и его жена попали в аварию

25.08.2019 23:45|ПсковКомментариев: 0

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина попали в аварию. Об этом пишет «Лента.ру», со ссылкой соцсеть «Инстаграм», на аккаунт супруги ведущего.

Источник: «Инстаграм» Полины Дибровой

Инцидент произошел, когда супруги катались на мотоцикле на Валдае. В какой-то момент они врезались в дерево. «Всегда безумно любила экстрим и активные действия, [но] после третьего ребенка - как отрезало», - написала Диброва. Она добавила, что в настоящий момент боится высоты и скорости.

Жена телеведущего сопроводила пост несколькими фотографиями, на которых они с мужем едут на мотоцикле в защитных шлемах.

Напомним, пара поженилась в 2009 году, в период с 2010-й по 2015-й у них родились трое сыновей. В 2017 году 28-летняя Полина Диброва получила титул «Миссис Россия».

Теги: #СМИ #ДТП #авария #шоубиз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 769 человек
25.08.2019, 23:450 Российский телеведущий Дмитрий Дибров и его жена попали в аварию 25.08.2019, 23:190 В Воронежской области в ДТП с шестью пострадавшими травмы получили три псковички. ФОТО 25.08.2019, 22:470 Автомобильное движение между Псковом и Петербургом прервал табун лошадей. ВИДЕО 25.08.2019, 22:270 В Новгородской области великолучане взяли 4 «золота» на турнире по тайскому боксу
25.08.2019, 21:460 Вышел первый трейлер продолжения сериала «Во все тяжкие». ВИДЕО 25.08.2019, 21:232 Псковичка Оксана Федорова поделилась фэшн-секретами 25.08.2019, 20:520 Великолукские полицейские ищут местного жителя, последний раз встреченного у драмтеатра 25.08.2019, 20:320 Центральная библиотека Пскова приглашает в День российского кино на полнометражку Рустама Хамдамова
25.08.2019, 20:080 Российский актер Игорь Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру 25.08.2019, 19:480 В трех муниципалитетах Псковской области полицейские выявили вновь нетрезвых водителей 25.08.2019, 19:210 Синоптики прогнозируют до +25 градусов днем в Псковской области 25.08.2019, 19:016 Вот-вот семена разлетятся, а никому дела нет - псковичку беспокоит борщевик вокруг Финского парка. ФОТО
25.08.2019, 18:303 Патриарх Кирилл объяснил надобность подставлять после удара другую щеку 25.08.2019, 18:100 В Псковской епархии почтили память старца протоиерея Николая Гурьянова. ФОТО 25.08.2019, 17:584 В псковском супермаркете на Коммунальной мужчина устроил дебош 25.08.2019, 17:181 Лишать прав навсегда - псковичей возмутил проехавший «перед носом» поезда автобус с пассажирами. ВИДЕО
25.08.2019, 16:310 Житель Новосокольников сознался в краже денег из «Мерседеса» 25.08.2019, 16:190 Стали известны зарубежные города с самым дешевым общественным транспортом 25.08.2019, 16:000 Псковские полицейские разъяснили алгоритм получения госуслуг 25.08.2019, 15:400 В Псковском районе ищут свидетелей ДТП с пострадавшими, случившемся из-за водителя в наркотическом опьянении
25.08.2019, 15:200 В Псковской области гроссмейстер международного класса даст сеансы одновременной игры на 25 досках 25.08.2019, 14:520 Российский актер и режиссер воспользовался каршерингом в Москве и погиб в ДТП 25.08.2019, 14:361 Трудовая инспекция оштрафовала псковскую фирму по строительно-отделочным работам 25.08.2019, 14:160 Более 2,5 тысяч человек собрала «Ночь кино 2019» в районных кинозалах Псковской области
25.08.2019, 13:530 В Пскове беговой фестиваль «Гвардейская битва на кубок губернатора» собрал более 500 спортсменов 25.08.2019, 13:282 На записи с назвавшей россиян быдлом чиновницей обнаружили следы монтажа 25.08.2019, 13:080 Псковский шахматист стал четвертым на этапе детского Кубка России 25.08.2019, 12:480 Трудовая инспекция оштрафовала организацию в Куньинском районе, занимающуюся дорогами
25.08.2019, 12:280 Дети из Себежа представили Россию на международном музыкальном фестивале в Латвии 25.08.2019, 12:080 Исследователи назвали процент россиян, предпочитающих не дотрагиваться до памятников 25.08.2019, 11:481 Михаил Ведерников поздравил великолучан с Днем города и пожелал им благополучия 25.08.2019, 11:200 Россия взяла четыре «золота» на чемпионате мира по силовому воркауту в Пскове. ФОТО
25.08.2019, 10:550 В Великих Луках продолжают праздновать 853-ю годовщину города. ПРОГРАММА 25.08.2019, 10:350 Главный судебный пристав Псковской области обсудил с региональными омбудсменами вопросы взаимодействия 25.08.2019, 10:151 В трудовой инспекции в Псковской области разъяснили условия выдачи тринадцатой зарплаты 25.08.2019, 09:550 Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
25.08.2019, 09:350 Сотрудники МЧС проинформировали жителей Опочецкого района о правилах пожарной безопасности 25.08.2019, 09:010 Сегодня в Великих Луках состоится кубок города по велоспорту 25.08.2019, 08:390 Российский рэпер Оксимирон объявил об уходе из концертного агентства «Booking Machine» 24.08.2019, 23:200 Депутаты областного Собрания поздравили великолучан с Днем города
24.08.2019, 22:382 Совершено первое преступление в космосе 24.08.2019, 22:160 В Великих Луках требуются полицейские 24.08.2019, 21:527 Интерактив: Псковский сервис или жлобство? 24.08.2019, 21:340 В Пскове откроется новый специализированный спортивный клуб единоборств
24.08.2019, 21:112 Женщина подала на развод с мужем из-за его доброты и отсутствия споров в семье 24.08.2019, 20:499 На острове Залита появится воркаут-площадка, а в Толбице - новый причал 24.08.2019, 20:280 Авиакомпания «Победа» после резонансного случая с недопущенной на борт пассажиркой призвала не заниматься потребительским терроризмом 24.08.2019, 20:064 Интерактив: То «ПАЗики» ездят по маршруту, то старые ЛиАЗы глохнут
24.08.2019, 19:440 Псковская прокуратура разобралась с нарушением в Центре помощи детям-сиротам 24.08.2019, 19:251 Александр Котов: У Великих Лук большой потенциал 24.08.2019, 19:030 На трассе Петербург-Псков автомобиль сбил лося и улетел в кювет 24.08.2019, 18:450 Пскович подозревается в надругательстве над малолетней дочерью своих знакомых
24.08.2019, 18:420 ПсковГУ и три псковские школы представляют свои проекты на всероссийском форуме «За ЗОЖ» 24.08.2019, 18:210 Воскресный день в Псковской области будет теплым и без осадков 24.08.2019, 17:580 Великолукский велоцентр примет первые официальные соревнования 24.08.2019, 17:280 Петр Мамонов госпитализирован в тяжелом состоянии после инфаркта миокарда
24.08.2019, 17:070 Ущерб от лесных пожаров в Псковской области планируют снизить в полтора раза 24.08.2019, 16:450 У великолучан похищали деньги, когда они пользовались банкоматом в торговом центре 24.08.2019, 16:234 Очистка Чудско-Псковского озера от ила позволит восстановить паромное сообщение с островом Колпина 24.08.2019, 15:591 В Псковской области все чаще воруют велосипеды
24.08.2019, 15:410 В Петербурге закрыли смотровую площадку, символизирующую открытость власти 24.08.2019, 15:203 Алкоголь, табак, наркотики можно заменить только одним - жизнью: митрополит Псковский и Порховский Тихон 24.08.2019, 14:570 На станции Опухлики нарушаются требования по эксплуатации железнодорожных переездов - транспортная прокуратура 24.08.2019, 14:351 Форум «За ЗОЖ» может получить «постоянную прописку» в Пскове
24.08.2019, 14:160 Под небом голубым есть город золотой: как прошел последний летний концерт Псковского симфонического оркестра 24.08.2019, 13:540 День города в Великих Луках начался с колокольных перезвонов и награждений за ответственный труд 24.08.2019, 13:501 У набережной Великой в Пскове начался силовой чемпионат мира по воркауту 24.08.2019, 13:291 Андрей Малахов объяснил участникам форума «За ЗОЖ», почему выглядит лучше сверстников
24.08.2019, 13:110 Протоирей-путешественник рассказал о своеобразном способе борьбы с наркоманией 24.08.2019, 12:440 Пушкиногорские полицейские помогли мужчине и его маленькому сыну выбраться из болот Сороти 24.08.2019, 12:221 Без участия молодежи невозможно бороться с вредными привычками в обществе - Леонид Варламов 24.08.2019, 12:032 Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой
24.08.2019, 12:001 ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении 24.08.2019, 11:423 Михаил Ведерников поприветствовал участников всероссийского форума «За ЗОЖ» 24.08.2019, 11:391 Псковская область попала в тройку регионов-лидеров по сорванным госзакупкам лекарств 24.08.2019, 11:320 Великолукские градоначальники поздравили горожан с Днем города
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.