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В России и мире

Депардье сыграет Брежнева

26.08.2019 09:46|ПсковКомментариев: 2

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме «Пражская весна» хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Об этом сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в эфире радио Frekvencе 1, пишет «Газета.ру». 

По его словам, картина будет посвящена лидеру общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии Александру Дубчеку.

Он также отметил, что бюджет фильма составит более $11 млн.

Лека добавил, что мировая премьера выхода фильма запланирована на 2022 год.

Источник: Псковская Лента Новостей
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