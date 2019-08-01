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Депардье сыграет Брежнева

Французский актер Жерар Депардье сыграет советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме «Пражская весна» хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Об этом сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в эфире радио Frekvencе 1, пишет «Газета.ру».

По его словам, картина будет посвящена лидеру общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии Александру Дубчеку.

Он также отметил, что бюджет фильма составит более $11 млн.

Лека добавил, что мировая премьера выхода фильма запланирована на 2022 год.