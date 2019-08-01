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«Живи спокойно, страна»: Пугачева нашла себе преемницу

Народная артистка СССР Алла Пугачева намекнула на то, что певица Светлана Лобода может стать ее преемницей на российской эстраде. Видео со словами Примадонны Лобода опубликовала в своем инстаграме, пишет «Газета.ру».

После выступления на ежегодном международном конкурсе молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» певица Светлана Лобода поделилась в инстаграме видеороликом, в котором поблагодарила композитора Игоря Крутого за песню. В кадре с исполнительницей находилась народная артистка СССР Алла Пугачева, которую хозяйка страницы также осыпала благодарностями за благословение, назвав «любимой» и «великой артисткой». В ответ Примадонна намекнула, что в будущем Лобода может стать ее преемницей на отечественной эстраде.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные в тени».

Судя по смеху и одобрительным возгласам за кадром ролика, реплика артистки развеселила присутствующих.

Поклонники Лободы в комментариях к видеозаписи признались ей в любви и отметили, что певица действительно заслужила такую оценку из уст великой артистки.

«Всегда говорил, что Светлана Сергеевна дубль два Алла Борисовна! Такая же великая, талантливая революционерка и полное олицетворение успеха», — написал фанат Лободы.

Другие пользователи обвинили ее в лицемерии, отметив, что Пугачева просто пошутила.

«Как же все пресмыкаются перед Аллой Борисовной», «А Света приняла все за чистую монету», «Чистой воды подхалимаж», — посмеялись подписчики.

Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о «стране», тем самым дав понять, что останется в России надолго.