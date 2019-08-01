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Минфин не увидел препятствий для продажи алкоголя в отделениях «Почты России»

«Почта России» может начать розничную продажу алкоголя в своих отделениях в случае получения соответствующей лицензии, препятствий для такой деятельности ФГУП нет, сообщили RNS в пресс-службе Минфина.

В министерстве отметили, что по закону розничная продажа алкогольной продукции подлежит лицензированию за исключением пивоваренной продукции... То есть любая организация может осуществлять розничную продажу алкогольной продукции при наличии соответствующей лицензии, а также пивоваренной продукции при соблюдении установленных в законодательстве обязательных требований и ограничений.

«Учитывая это, «Почта России» может реализовывать розничную продажу алкогольной продукции в случае соблюдения ею правил, установленных законом», – пояснили в Минфине.

В министерстве также обратили внимание, что «процесс получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции не является сложным, а требования, установленные в законе, направлены, прежде всего, на обеспечение легальности и безопасности потребляемой алкогольной продукции».

Ранее стало известно, что «Почта России» просит около 85 млрд руб. из бюджета для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркетов, аптек, банков и МФЦ, а также образовательных и медицинских учреждений.