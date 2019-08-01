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KFC вводит меню из растительных заменителей куриного мяса

KFC включает в меню своих ресторанов в Атланте с 27 августа продукцию из растительного заменителя куриного мяса, производимого Beyond Meat Inc.

Как сообщает «Интерфакс», среди блюд из меню Beyond Fried Chicken - наггетсы, а также бескостные «крылья», к которым KFC предложит три вида соусов.

В KFC будет комплексные обеды с наггетсами из растительной курятины (по 6 или 12 штук) по цене $6,49-8,49, обеды с таким же количеством «крыльев» - по $6-12.

«Продукты из меню Beyond Fried Chicken настолько вкусные, что сложно понять, что они приготовлены из растительного мяса», - заявил президент KFC US Кевин Кохман.

Beyond Meat уже сотрудничает с другими крупными сетями ресторанов, включая Tim Hortons, Subway и Dunking Brands, однако до этого времени, поставки компании ограничивались растительными альтернативами мяса для бургеров и сосисок, а также говяжьего фарша, пишет Financial Times.

Бургеры Beyond Meat выглядят как настоящее мясо и имеют тот же вкус, однако готовятся из горохового протеина, овощного крахмала и других растительных ингредиентов.

По оценкам экспертов, рынок растительных заменителей мяса достигнет $100 млрд в течение 15 лет.

Акции Beyond Meat в понедельник подорожали на 5,6% и прибавили в цене еще 1% в ходе дополнительных торгов. За последние три месяца их стоимость взлетела на 84,3%.